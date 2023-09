"Non si può morire per lavoro": la posizione del PMLI

Non si può morire di lavoro, non si può morire al lavoro. L'Organizzazione biellese del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) esprime le più profonde e sentite condoglianze alle famiglie dei cinque operai che hanno perso la vita in un tremendo incidente sul lavoro presso la stazione ferroviaria di Brandizzo, nella notte tra il 30 e 31 agosto. Le vittime, Michael Zanera di 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo di 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo di 52 anni di Vercelli, Giuseppe Aversa di 49 anni di Chivasso e Kevin Laganà di 22 anni di Vercelli, sono morte all'istante a causa dell'impatto con un treno in movimento a una velocità di 160 km/h. Tutti e cinque erano operai impiegati presso la società Sigifer – una ditta che si occupa di armamenti ferroviari con sede a Borgo Vercelli – assegnati alla sostituzione di alcune rotaie al momento dell'incidente. L'atroce sciagura avvenuta a Brandizzo, nelle vicinanze di Torino, che ha portato alla morte di cinque lavoratori della manutenzione, oltre al ferimento di altri due, rappresenta l’ennesimo e tragico capitolo di una storia già scritta. Questa storia è caratterizzata da appalti, privatizzazioni, mancato rispetto delle norme di sicurezza, aumento dei ritmi di lavoro e riduzione del personale. Vogliamo condannare con fermezza questa drammatica realtà che negli anni ha generato una riduzione delle tutele e sicurezze sul lavoro. Il sistema di appalti e subappalti permette alle imprese di risparmiare, ma a caro prezzo: la salute e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Le politiche aziendali incentrate sul risparmio a tutti i costi, comportano un aumento dei rischi e delle vittime, portando a tragedie e distruggendo la vita di persone che, uscendo da casa per andare a lavorare, non hanno avuto la possibilità di farvi ritorno. Sottolineiamo che nel 2022 si sono contati tre morti sul lavoro al giorno, per un totale di 1.150 decessi. È evidente che il sistema attuale necessita di un profondo mutamento. Siamo convinti che l'unione, la lotta e la mobilitazione siano fondamentali per affrontare e cambiare questa devastante realtà. In questo momento di lutto, ci uniamo al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia e continueremo a lottare per garantire che simili incidenti non si verifichino mai più. La memoria degli operai scomparsi sarà sempre con noi, spingendoci a lottare per un futuro migliore e più protetto per tutte le lavoratrici e i lavoratori.