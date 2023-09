Biella: Ladri alla materna Don Sturzo

Tra il 28 e il 31 agosto ignoti sarebbero entrati alla Don Sturzo a Biella, materna che fa capo all'Istituto comprensivo Biella 3. Ad accorgersi del fatto è stato il personale al suo arrivo nell'edificio in via Addis Abeba, che ha chiamato il 112 non appena ha visto una effrazione alla porta di ingresso.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che in seguito a un'ispezione non sembra abbiano trovato tracce utili che possano permettere di risalire agli autori del gesto.

Da un primo sopralluogo sembra che non sia stato portato via nulla, proseguono comunque le indagini.