“Chie at tempus no ispetet tempus”/ “Chi ha tempo non aspetti tempo”

Presentazione del proverbio: “Chi ha tempo non aspetti tempo”.

Il tempo è un bene senza prezzo. Nessuno l’ha fatto e nessuno ne è padrone. Ma tutti, poveri e ricchi, si trovano nel tempo, ci vivono e lo lasciano. Ognuno, del suo tempo, può farne buono o cattivo uso. Questo proverbio ci dice di essere solleciti e la Parola di Dio ci dà Maria, come modello di persona sollecita.

Presentada de su dìciu: “Chie at tempus no ispetet tempus”.

Su tempus est unu bene chentza preju. Niunu l’at fatu e niunu ndh’est padronu. Ma totu, poberos e ricos, s’agatant in su tempus, bi vivent e lu lassant. Ognunu, de su tempus sou, ndhe podet fagher bonu o malu impreu. Custu dìciu nos narat de esser coidados e sa Peràula de Deus nos dat Maria, a modellu de pessona coidadosa.

Dìcios e Peràula de Deus/Proverbi sardi e Parola di Dio

“Chie at tempus no ispetet tempus” est unu dìciu chi dat unu cussizu giaru, bonu in ogni tempus, in pitzinnia e in betzesa e ispronat a non lassare passare su tempus indonu, ca sos minutos e oras passadas non torrant pius e niunu ischit cantu tempus at tenner.

De seguru, Nostra Segnora non connoschiat custu dìcìu nostru, ma l’at postu in pratiga. Difatis, s’evanzelista Luca nos narat chi Maria no imbarat, non si leat tempus innanti de si ponner in caminu pro andhare dae sa sorrastra Elisabetta. Luego, in presse, apenas chi at ischidu dae s’anghelu Gabriele, chi Elisabeta est raida, in ses meses, Maria no istat pensa pensa, si tucat cun coidadu, e andhat a agiuare sa sorrastra antziana, in sos urtimos tres meses de ingraidanscia (Cfr. Lc 1,39). Generosidade, prontesa, coragiu e cuntentesa nos mustrat Maria in cussu fagher sou. E candho lompet dae sa sorrastra dat lode a Deus pro totu sas cosas mannas chi at fatu pro Issa (Lc 1, 46-49).

Su rendhimentu de grascias sou lu podimus fagher nostru ca, pro ognunu de nois puru, Deus at fatu cosas mannas.

TESTO ITALIANO

“Chi ha tempo non aspetti tempo” è un proverbio che dà un consiglio chiaro, buono per ogni tempo, in gioventù e nella vecchiaia, e sprona a non lasciar passare il tempo a vuoto, perché i minuti e le ore passate non ritornano più e nessuno sa quanto tempo avrà.

Di sicuro, Nostra Signora non conosceva questo nostro proverbio, ma l’ha messo in pratica. Infatti, l’evangelista Luca ci dice che Maria non indugia, non prende tempo prima di mettersi in viaggio per andare dalla cugina Elisabetta. Subito, in fretta, appena ha saputo dall’angelo Gabriele, che Elisabetta è al sesto mese di gravidanza, Maria non si attarda a pensare, si mette in cammino con sollecitudine, e va ad aiutare la cugina anziana, negli ultimi tre mesi di gravidanza (Cfr. Lc 1,39). Generosità, prontezza, coraggio e contentezza ci mostra Maria in quel suo fare. E quando giunge dalla cugina dà lode a Dio per tutte le grandi cose che ha fatto per Lei (Cfr. Lc 1,46-49).

Il suo rendimento di grazie possiamo farlo nostro perché, anche per ognuno di noi, Dio ha fatto cose grandi.