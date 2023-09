Biellese in cammino per Santiago: "È davvero una metafora della vita” FOTO

Biellese in cammino per Santiago: "È davvero una metafora della vita”

“Un'esperienza umana, oltre che culturale e spirituale. Non credevo che toccasse così in profondità”. Parola di Vittorio Grosso, avvocato biellese che, nei giorni scorsi, ha raggiunto la Spagna per affrontare il Cammino di Santiago di Compostela, meta ideale di ogni pellegrino fin dal Medioevo.

Tantissimi, infatti, i fedeli da tutta Europa che, nei secoli passati, hanno percorso il noto itinerario per raggiungere la Cattedrale di Santiago, dove sono conservate le reliquie del santo patrono Giacomo il Maggiore. “Sono partito da Sarria per affrontare gli ultimi 115 chilometri di percorso – racconta Grosso – Da molto tempo avevo intenzione di vivermi questa avventura e finalmente ho raggiunto il mio scopo”.

Scorci meravigliosi, natura incontaminata, incontri inaspettati e curiosi: sono solo alcuni degli aspetti che resteranno di questa impresa. Ogni cammino, infatti, è un momento a sé e lascia qualcosa di profondo dentro l'animo umano. “Il poeta e scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe scriveva 'L'Europa è stata fatta andando in pellegrinaggio a Compostela'. Aveva ragione – sottolinea - Ti permette di incontrare culture diverse e persone provenienti da ogni angolo del pianeta. È una sensazione stimolante. Non solo: la frenesia, i ritmi forsennati del nostro tempo sono accantonati per qualche giorno per far spazio al nostro io interiore”.

Ma il Cammino di Compostela sa essere anche una metafora della vita. “Ci si mette in marcia con l'obiettivo di raggiungere la meta finale – spiega – ma mentre si procede possono insorgere alcune difficoltà. Il meteo avverso, un dolore fisico, l'essere soli, l'inadeguatezza possono portarti a dire basta. Non ce la faccio. Ma è solo un'illusione: in quelle ore, nonostante il disagio e gli ostacoli, solo l'obiettivo finale ti da la forza di andare avanti esattamente com'è o come dovrebbe essere la vita di tutti i giorni".