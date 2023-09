Ponderano, il Comune organizza il post scuola

Il Comune di Ponderano sta organizzando il servizio di post scuola. Obiettivo, è favorire e conciliare l'accudimento degli alunni frequentanti le scuole di Ponderano con gli orari lavorativi dei genitori, offrendo alle famiglie supporto, controllo e animazione in orario post scolastico.

Per l'attivazione il Comune si riserva però il raggiungimento di un numero pari ad almeno 10 iscritti per ciascun servizio (Infanzia e Primaria).

In particolare, il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni i cui genitori abbiano entrambi (oppure il solo genitore convivente, nel caso di famiglie monoparentali) un orario di lavoro inconciliabile con l’orario di uscita dalla scuola, ovvero siano impossibilitati a ritirare il loro bambino in corrispondenza dell’orario scolastico di uscita a causa di situazioni di difficoltà di particolare gravità da esplicitare e comprovare all’atto della domanda (ad esempio, una situazione di disagio familiare determinata da motivi di salute di un componente).

L’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori di cui all’art. 42 co. 1 del D.L.n. 48/2023, complessivamente pari ad € 3.358,31, all’erogazione di contributi in favore delle famiglie residenti aventi figli che frequentino le attività di Post Scuola.