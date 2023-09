Lavori in via Carso, come cambia la viabilità

Per espletare alcuni lavori per conto della ditta Elecnor Sas dalle ore 8.00 alle ore 16.30 da lunedì 4 settembre a venerdì 8 settembre 2023, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, il limite dei 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato gestito da segnaletica mobile e movieri in via Carso, tratto compreso tra via Bengasi e via Piave.