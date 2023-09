Istituto comprensivo Biella 2, gli orari della prima settimana di scuola

Come indicato nel PTOF dell'istituto, per la prima settimana che va dall'11 settembre 2023 al 15 settembre 2023, è previsto il solo orario antimeridiano per tutti gli ordini, quindi senza il servizio mensa.

Per questo motivo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia si farà lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.00; alle elementari XXV Aprile e M. Sella dalle ore 8.15 alle ore 12.15, alla De Amicis dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Alle medie le lezioni saranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Classi prime: lunedì 11 settembre 2023 ingresso ore 8.30).