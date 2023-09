Cantieri a Biella, attenzione a come cambia la viabilità

Per eseguire alcuni lavori urgenti di sistemazione coppi pericolanti richiesti dalla ditta MEC Srl di Biella, sarà istituito il divieto di transito eccetto veicoli al seguito del cantiere, nelle seguenti aree e periodi:

a) via Italia civico 57 (tratto compreso tra via Belletti Bona e piazza 1 Maggio) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di martedì 5 settembre 2023.

Per espletare invece alcuni lavori di ripristino per conto di ENEL sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori nelle seguenti aree:

• via Delleani, lunedì 4 settembre 2023 dalle ore 07,30 alle 18,30 (area occupata 240 mq);

• viale C. Battisti via Cavour e via Belletti Bona, da mercoledì 6 settembre a venerdì 8 settembre 2023, dalle ore 07,30 alle 18.00 (area occupata 700 mq).

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale in via Belletti Bona tratto tra piazza 1 Maggio e via Cavour mercoledì 6 settembre 2023 dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Sarà infine istituito il limite di 30 km/h, il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o movieri in via Cavour per la temporalità di cui al punto 1.