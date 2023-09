Bus navetta in sostituzione della ex funicolare a Biella, una nuova fermata

Da oggi fino a lunedì 4 settembre (compreso) il tracciato della navetta sostitutiva per raggiungere il Piazzo subirà una variazione. Il capolinea sarà infatti fissato in piazza Lamarmora (piazza del Bersagliere), mentre da martedì si aggiungerà la fermata posta all’intersezione tra le vie Amendola, Pietro Micca e piazza Curiel, sia nel viaggio d’andata, sia in quello di ritorno. Inoltre si ricorda che la fermata di piazza De Agostini è stata soppressa.