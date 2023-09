Trivero Basket presenta la nuova stagione: nuove prospettive e progetti nelle scuole.

“Un intenso lavoro di programmazione estiva ha coinvolto tutto lo staff del Trivero Basket ed ora siamo pronti per partire con questa nuova stagione sportiva - dichiara il Presidente, Filippo Barberis Organista - Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, quello che ci spinge ogni anno a dedicare energie e risorse per questo sodalizio: offrire la possibilità a bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni, di praticare la pallacanestro nel nostro territorio montano di Valdilana e dei comuni limitrofi”.

Proprio in quest’ottica ecco un’importante novità: la collaborazione con Teens Basket Biella per condividere un gruppo di 15-16 atleti delle 2 società, allenato da Luca Garri (Teens Biella) e Nico Di Biase (Trivero), che parteciperà al campionato Under 17 Silver.

Il Trivero Basket conta in totale quasi 100 atleti tesserati, che parteciperanno a 2 campionati giovanili e 2 Minibasket.

Le attività saranno sempre al Pala Giletti di Ponzone, struttura ideale per il nostro sport, dove si giocheranno anche le partite di tutti i nostri campionati.

Di seguito date dei raduni ed orari di allenamento:

- UNDER 17 (in collaborazione con Teens Biella)

ANNATE: 2007-2008

RADUNO: martedì 5 settembre Pala Giletti ore 10:00

- UNDER 15

ANNATE: 2009-2010

RADUNO: mercoledì 6 settembre Pala Giletti ore 18:00

ALLENAMENTI: lunedì 18:30-20:00 palestra scuole medie, mercoledì 19:00-20:30 Pala Giletti, venerdì 18:30-20:00 Pala Giletti.

- UNDER 13

ANNATE: 2011-2012

RADUNO: giovedì 7 settembre Pala Giletti ore 19:00

ALLENAMENTI: martedì 19:00-20:30 Pala Giletti, giovedì 19-20:30 Pala Giletti.



- Minibasket Aquilotti

ANNATE: 2013-2014-2015

RADUNO: mercoledì 13 settembre Pala Giletti ore 18:00

ALLENAMENTI: mercoledì 18:00-19:00 Pala Giletti, venerdì 17-18:30 Pala Giletti.



- Minibasket Scoiattoli

ANNATE: 2016-2017

RADUNO: giovedì 14 settembre Pala Giletti

ALLENAMENTI: giovedì 18:00-19:00 Pala Giletti, sabato 09:00-10:00 Pala Giletti.



- Minibasket Pulcini

ANNATE: 2018 ( 5 anni compiuti)

RADUNO: sabato 16 settembre Pala Giletti

ALLENAMENTI: sabato 09:00-10:00 Pala Giletti

“La scorsa stagione abbiamo avuto moltissime soddisfazioni e raggiunto ottimi risultati sportivi, andati oltre le nostre aspettative - continua il Presidente - abbiamo incrementato lo staff tecnico e stiamo continuando ad operare in questa direzione”.

Le attività si terranno al Pala Giletti di Ponzone, struttura ideale per il nostro sport, dove si giocheranno le partite di tutti i nostri campionati. Le giovanili inizieranno mercoledì 6 settembre, mentre i gruppi Minibasket mercoledì 13.

L’attivazione di Progetti Scuola, a partire dalla ripresa delle lezioni nelle Primarie del nostro territorio, permetterà di far conoscere questo bellissimo sport di squadra a bambini e bambine che potranno poi accedere a 4 lezioni gratuite di minibasket.

Informazioni per iscrizioni ed orari completi ai numeri: 349.179.4684 - Filippo Barberis Organista e 348.606.5219 - Nico Di Biase