Abruzzo: L'orsa Amarena tradita dall'uomo, uccisa a fucilate. Si cercano i suoi cuccioli

I rilievi per accertare la dinamica dei fatti sono in corso e andranno avanti tutta la notte, - annunciava appunto l'ente ieri sera - «così come il personale del Parco è impegnato a individuare i due cuccioli dell’orsa per valutare il da farsi».

Un gesto terribile e odioso, su cui il Parco si esprime così: «L’episodio è un fatto gravissimo, che arreca un danno enorme alla popolazione che conta una sessantina di esemplari, colpendo una delle femmine più prolifiche della storia del Parco. Ovviamente non esistono motivazioni di nessuna ragione per giustificare l’episodio visto che Amarena, pur arrecando danni ad attività agricole e zootecniche, sempre e comunque indennizzati dal Parco anche fuori dai confini dell’Area Contigua, non aveva mai creato alcun tipo di problema all’uomo».