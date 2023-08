Le corse della settimana di newsbiella.it

Il primo appuntamento della settimana con le corse è questa sera, giovedì 31 agosto a Salussola, in frazione Arro, dove si corre per il "14° giro delle risaie", corsa podistica non competitiva. Il ritrovo è alle 18.30 presso padiglioni della festa patronale, la partenza è alle 19. Per info 3332706111. L'evento è organizzato dalla pro loco Amici di Arro.

Sabato 2 settembre si corre al buio da Rosazza al rifugio Madonna della neve. Entro le 20,30 c'è il ritrovo a Rosazza, quindi il breafing al cartello Rifugio Madonna della Neve. Info Enzo Peraldo al 3385494174. :Si tratta di un'allenamento collettivo gratuito in notturna, aperto a tutti, senza iscrizione e senza premi, ma con classifica ufficiale !!chi si aggrega : corre o cammina in totale autosufficienza e si auto cronometra per la redazione della classifica finale. Obbligatorio: 2 lampade a pile, conoscere il percorso, l'abbigliamento di ricambio ed il cellulare. 3,3 km, 570m disl.+ solo salita su sentieri e mulattiere. Nessuna iscrizione. 0 € Nessun ristoro!! Nessuna assistenza!! Nessun premio!!Classifica ufficiale. L'importante è : fare sport e divertirsi in compagnia. Chi vuole mangiare, bere o dormire si deve prenotare al rifugio.

Sempre sabato 2 settembre, con partenza alle 14.30 c'è in calendario una passeggiata inclusiva organizzata dall'associazione Amici della Brighiera, Caritas, Ctv e Gal Montagne Biellesi. Il ritrovo è davanti alla chiesa Santuario della Brughiera.

Domenica 3 settembre c'è la 14^ ed. Il Biellese di corsa, varie distanze, NC, Cossato - Valdengo - Vigliano - Biella. Si tratta di una gara podistica non competitiva organizzata da A.P.D. Pietro Micca per AISM Biella. Si potrà scegliere tra quattro partenze: COSSATO: ore 9:30 presso Piazza Tempia (17 Km); VALDENGO: ore 9:30 presso Via Libertà al Campo Sportivo Alpini (13.5 Km); VIGLIANO BIELLESE: ore 9:30 presso Via Getta (10.3 Km); BIELLA: ore 10:00 presso Piazza Vittorio Veneto (3.4 Km). L'arrivo è a Biella presso l'Accademia dello Sport, Corso Pella 19/B, previsto per le 12:30 e ristoro finale con ricco buffet, a cui seguirà premiazione. Iscrizione fino a 10 minuti prima della partenza da ciascun punto di partenza. Possibilità di preiscrizione presso AISM Biella, Via Piave 11/C dal lunedi al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 COSTO ISCRIZIONE: 10 €GRATIS per i bambini fino a 10 anni. La manifestazione si terrà anche in caso di mal tempo e sarà possibile usufruire del servizio navetta per il rientro dei partecipanti Sito: www.aism.it/biella Tel. :0158494363E-mail :aismbiella@aism.it

Domenica 3 settembre c'è la corsa in montagna aperta a tutti i maggiorenni, Rosazza - Rifugio Madonna della neve . Il percorso è lungo 3,3 km con il dislivello 570 m solo salita su sentieri e mulattiere di montagna. La partenza è prevista alle 8,30. ISCRIZIONI ENTRO: giovedi 31 agosto NO GIORNO GARA! da inviare alla mail:enzoperaldo@gmail.com oppure (solo per chi non ha e-mail) inviando un SMS (NO whatsapp)al n' 338 54 94 174 scrivendo : <<io -cognome- nome- nato/a il: giorno/mese/anno, no di cellulare, chiedo l'iscrizione alla Rosazza-Rifugio Madonna Della Neve >>-PAGAMENTO quota iscrizione di 25€ (che comprende il pranzo al rifugio) e ritiro pettorali : il giorno gara dalle ore7:00 alle ore 8:00 orario tassativo! a Rosazza sotto i portici * Attenzione : in caso di pioggia o previsioni di pioggia, potranno partecipare alla gara solo i primi 60 preiscritti che pagheranno la quota d'iscrizione, questo a causa dei posti limitati dentro al rifugio *ON è possibile iscriversi alla sola gara! ed il pranzo a 15€ compreso nell'iscrizione è riservato solo agli atleti in gara, non ai clienti del rifugio. PARTENZA: ore 8:30 Tutti insieme dal cartello in legno del rifugio. E' vietato partire in anticipo, pena : la squalifica.!-PREMIAZIONE: ore 10:00 al Rifugio Madonna Della Neve (esposizione classifica ore 9:45 sui vetri del rifugio).-PRANZO al Rifugio Madonna Della Neve : 1 turno ore 11:00 (primi 70 arrivati) / 29 turno ore 12:00 (dal 71 al 140")11:00 riservato agli atleti / dalle 13:00 pranzo aperto al pubblico,-Pranzo in caso di pioggia o >60 iscritti : turno unico ore info e regolamento: Facebook Enzo Peraldo /album Corsa in montagna 2023 cell, Enzo 3385494174