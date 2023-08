A Biella, una serata musicale dedicata al progetto "Il sorriso di Lisa"

Sono quattro i solisti e i gruppi musicali che si alterneranno sul palco dei giardini del Fondo Edo Tempia, sabato 2 settembre, per la serata dedicata al progetto "Il sorriso di Lisa".

Dalle 19 in poi suoneranno le Schegge Sparse, la più nota cover band biellese di Ligabue, il cantautore torinese Alessandro Canina e altri due gruppi locali, Elisa e i Maleducati con le loro rivisitazioni rock e blues di classici della musica e Vascorock Band con il suo tributo a Vasco Rossi. L'ingresso è libero ma si raccoglieranno offerte destinate all'iniziativa nata in memoria di Annalisa Livorno, scomparsa a 41 anni nel 2022 per un tumore al seno. La sua famiglia ha aperto fin dal giorno del funerale una sottoscrizione per alimentare un progetto che consentisse di donare parrucche alle pazienti che hanno perso i capelli dopo la chemioterapia. Il progetto è stato avviato in primavera, con la collaborazione dell'Asl di Biella e dell'associazione Cancro Primo Aiuto.