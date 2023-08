Educare per il futuro, le riflessioni di Carlo Piacenza sul ruolo delle aziende: “Le persone al centro”

L'evoluzione dell'istruzione è vitale per coinvolgere gli studenti, coltivare la passione e promuovere competenze utili all’ambito lavorativo: “Occorre che la scuola si evolva – Afferma Carlo piacenza, imprenditore e, nel 2016, Presidente dell’Unione Industriale Biellese – Gli studenti perdono interesse nella didattica, a favore di un approccio più tecnologico… È anche vero che non tutti gli insegnanti nascono con questa vocazione e dovrebbero essere i primi a far emergere i talenti e stuzzicare la curiosità di ciascuno”.