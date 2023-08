L'Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, esprime il più profondo cordoglio per le 5 vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo e la vicinanza alle loro famiglie, in un momento così triste e difficile per queste persone, stringendoci, al contempo, attorno ai colleghi che, come loro, ogni notte lavorano sulle linee ferroviarie di tutta Italia e della nostra Regione, per garantire la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura.