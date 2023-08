Woolscape, per tutto settembre prosegue il “Paesaggio della Lana nel Biellese”

Prosegue per tutto settembre Woolscape con un programma ricco di visite guidate teatralizzate, workshop, visite esperienziali, mostre e incontri.

"La seconda fase di Woolscape ha coinvolto numerose realtà territoriali per garantire un'ampia offerta di opportunità culturali volte a raccontare il Paesaggio della Lana. La varietà, l'originalità e la qualità delle proposte stanno avendo un buon riconoscimento da parte del pubblico in termini di partecipazione e gradimento. Il mese di settembre è ricco di eventi attraverso i quali puntiamo a consolidare le finalità del progetto, a fidelizzare il pubblico territoriale e ad incrementare il numero di visitatori proveniente da fuori territorio." Spiega Marcello Vuadano, Presidente del DocBI, ente capofila del progetto Woolscape.

Di seguito tutti gli eventi in programma:

Domenica 3 settembre Ore 15.00 Visita guidata tra il Piazzo e il Vernato Palazzo Ferrero Corso del Piazzo, 25 - Biella Passeggiata guidata con Fabrizio Gremmo - Discovery Piemonte alla scoperta degli antichi rioni cittadini e delle industrie tessili e dei cuoifici qui sorti fra Ottocento e Novecento.

Domenica 3 settembre Ore 16.30 Concerto della stagione NISI Artemusica Fabbrica della ruota Località Vallefredda, 1 - Pray Concerto "Giuseppe Verdi, maestro di umanità: le romanze da camera di Giuseppe Verdi" all'interno della stagione "Suoni in Movimento" nella suggestiva cornice della Fabbrica della Ruota

Sabato 9 settembre Dalle 15:00 alle 19:00 Laboratorio di Ceroplastica con il maestro Ceroplasta Davide Furno. Villa Era Via Giuseppe Rivetti, 53 - Vigliano Biellese Un grande Maestro dell’arte della ceroplastica apre la sua bottega a curiosi e ricercatori di questa antica tecnica. Nel 2005 Davide Furno, Grande Maestro Artigiano, ritrova in Francia il prezioso volume “Pomologia Artificiale” e dopo un lungo periodo di sperimentazioni riesce a riprodurre copie in cera di frutti e verdure dalla straordinaria bellezza. Una tecnica antica quella della ceroplastica, utilizzata nel passato per catalogare le numerose varietà di frutti, per i quali venivano realizzate copie in cera, i primi esemplari di quella che poi diventerà la pomologia artificiale. Nella splendida cornice di Villa Era, elegante residenza di fine '800, Davide Furno accompagnerà gli interessati alla scoperta dell'arte della ceroplastica e con il suo supporto ogni partecipante realizzerà un piccolo frutto. La prenotazione è obbligatoria al numero 388 5647455

Domenica 10 settembre dalle 15:00 alle 19:00 Visita teatralizzata all'allestimento "La strada della lana" Fabbrica della ruota Località Vallefredda, 1 - Pray Gli attori Sofia Parola e Frankino Bertuzzi di Ars Teatrando accompagneranno i visitatori in un viaggio spazio-temporale tra Biella e Borgosesia. Sveleranno come lo sviluppo industriale ha plasmato l’identità della zona, immergendo il pubblico nel fascino della storia industriale di questo territorio. Per prenotazioni: (consigliate entro venerdì alle 13.00) e ulteriori informazioni: fabbricadellaruota@gmail.com Tel. 015/766221 (chiamare al mattino)"

Sabato 16 settembre Fino all’8 ottobre Fatti ad Arte - Inaugurazioni mostre di Elham Aghili e Lucio Bubacco e della mostra 100% PURA LANA ITALIANA un viaggio nella produzione laniera degli allevamenti ovini italiani. Palazzo Ferrero Corso del Piazzo, 25 – Biella Le mostre saranno aperte al pubblico il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00 dal 17 settembre all’ 1 Ottobre e il 6-7-8 Ottobre saranno visitabili in concomitanza con la kermesse “Fatti ad arte”.

La mostra dell’artista iraniana Elham Aghili, si intitola “Il Giardino dell’anima” e si inserisce nella rassegna Intrecci dell’Esistere, rassegna dedicata da Fatti ad Arte agli artisti che utilizzano le fibre quale loro cifra espressiva. L’artista ha identificato nello studio della relazione tra l’uomo, la natura e lo spazio la sua ricerca artistica, questa prende vita nella creazione di un personale microcosmo. Un microcosmo tanto selvaggio, invasivo e quasi primitivo nella sua apparenza, quanto surreale e calcolato in ogni piccolo dettaglio per sembrare tale. I filati sono la sua materia espressiva, il filo elemento fluido e amorfo diventa nel lavoro di Aghili forma solida e radicata, in grado di insinuarsi in qualsiasi anfratto. Ne nascono opere dove la rappresentazione della natura sembra voler catturare lo spettatore, installazioni dove ogni elemento prende vita, quasi a rappresentare il giardino come immagine pervasiva tipica della cultura persiana, che per secoli ha considerato il giardino come una visione interiore.

Lucio Bubacco, maestro indiscusso della tecnica del vetro a lume, con la mostra “Il respiro lieve del vetro” porta a Biella, le sue opere realizzate in vetro di Murano, anche detto “soft glass” a causa della sua alta componente di soda, che lo rende famoso per la sua caratteristica brillantezza e particolarmente adatto alla lavorazione a lume. L’esperienza tecnica e la conoscenza della compatibilità del colore e della natura del vetro permettono all’artista di creare lavori inimitabili: figure interamente sagomate a mano e incluse in vetri soffiati o in fusioni “casting”. Le grandi sculture lavorate a caldo e temperate durante il procedimento di lavorazione, rappresentano un unicum nell’utilizzo della tecnica a lume. Il suo lavoro, unico e immediatamente riconoscibile, si situa tra la perfezione anatomica della scultura greca e le raffinatezze stilistiche dell'architettura gotica veneziana, la tensione e la plasticità dei suoi motivi si collocano in un contesto di surrealismo narrativo che riflette una sensibilità assolutamente originale e affascinante. Nel corso della sua lunga carriera, Lucio Bubacco ha esposto le sue opere in tutto il mondo, oltre ad avere collezioni permanenti in Europa, Stati Uniti, Giappone, e Centro America. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è presente in molte pubblicazioni e cataloghi d’arte. "

Domenica 17 settembre Dalle 15:00 alle 19:00 Percorso espositivo "Storie di pecore e di lana" e visita teatralizzata a cura di "Storie di Piazza" Lanificio F.lli Botto di Miagliano Un viaggio emozionante attraverso la storia operaia della lana in cui il Lanificio, la roggia e le strade percorse in passato dagli operai prendono vita grazie al teatro e alla musica, elementi che si fondono per raccontare le storie nascoste di questo meraviglioso patrimonio. Alle 15 spazio allo spettacolo teatral-musicale "Storie di Fabbrica, amore e fame sul Sentiero delle Sirene" a cura di Storie di Piazza con Noemi Garbo alla voce ed Elisa Straudi all'arpa. Alle 17,00 presentazione del video di "My wool" la canzone sulla lana con musiche di Simona Colonna e testi di Nigel Thompson. A seguire visita alla mostra "Storie di pecore e di lana" sulla filiera della lavorazione della lana presso il lanificio F.lli Botto."

Sabato 23 settembre dalle 15:00 alle 18:30 Visita teatralizzata Manifattura Lane Borgosesia Gli attori Sofia Parola e Frankino Bertuzzi di Ars Teatrando accompagneranno i visitatori in un viaggio spazio-temporale tra Biella e Borgosesia. Sveleranno come lo sviluppo industriale ha plasmato l’identità della zona, immergendo il pubblico nel fascino della storia industriale di questo territorio. Per prenotazioni: (consigliate entro venerdì alle 13.00) e ulteriori informazioni: fabbricadellaruota@gmail.com Tel. 015/766221 (chiamare al mattino)"

Domenica 24 settembre dalle 15:30 Domenica Cittadellarte - Passeggiata Sonora Cittadellarte - Fondazione Pistoletto La “Passeggiata Sonora: Sensografie dell’Est Urbano” è un’esperienza immersiva nella sensorialità e nella città, ideata per far conoscere una parte della città poco vissuta: l’Est- Urbano di Biella, area cittadina che si sviluppa tra l’asse di via Carso, il torrente Cervo, i quartieri di San Paolo e Chiavazza. L’attività permette di entrare in contatto con una percezione dello spazio profonda, concentrandosi sulla relazione tra il sonoro, il corporeo e il paesaggio. Attraverso una serie di esercizi i visitatori saranno guidati lungo un percorso a tappe che parte da Cittadellarte e si estende verso lo spazio Terzo Paradiso, passando per le zone dell'est urbano di Biella e concludendosi con la visita dell’installazione /pàs·so/, un’installazione sonora composta da una pedana acustica dotata di microfoni a contatto, un laboratorio sonoro e un documentario che riportano i suoni e le immagini dell’Est Urbano di Biella. Sabato 23 e domenica 24 tutto il giorno Vacanze esperienziali nel paesaggio della lana Con Viaggi e Miraggi Un fine settimana per scoprire il distretto laniero più prestigioso al mondo, il biellese.

Il progetto individua come focus il patrimonio culturale paesaggistico influenzato da due elementi: l’acqua e la lana. I visitatori potranno conoscere la manifattura LANE di Borgosesia con una visita teatralizzata e un antico cappellificio che lavora ancora con macchinari del 1700 in Valle Cervo. La domenica sarà dedicata a Cittadellarte luogo di vita e creazione di Michelangelo Pistoletto. Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento dei referenti di ViaggieMiraggi, per introdurre i visitatori nel “vissuto” del territorio e favorire l’incontro con gli operatori locali e con le specificità dei luoghi.

Sabato 30 settembre dalle 19:30 alle 22:30 Passeggiata sul sentiero operaio "Turno di notte", con Ars Teatrando Fabbrica della ruota Località Vallefredda, 1 - Pray Il pubblico, diviso in gruppi di 25 spettatori, percorre nottetempo il sentiero operaio che dal Rifugio “La Sella” di Baltigati scende alla “Fabbrica della ruota”. Durante il percorso, in radure del bosco, si incontrano quattro quadri recitati da Ars Teatrando che sviluppano situazioni e temi propri della cultura operaia tra Otto e Novecento.

WOOLSCAPE è il progetto nato nel 2022 dalla collaborazione di tre realtà biellesi DocBi, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Associazione Fatti ad Arte, allo scopo di raccontare e valorizzare il “patrimonio” culturale e paesaggistico biellese, attraverso la storia dell’interazione di due elementi: l’acqua e la lana. Questo intreccio è la narrazione del territorio biellese e ne definisce il patrimonio architettonico, le risorse culturali e naturalistiche, il sistema produttivo, le eccellenze artigianali, i borghi, i sentieri e i percorsi. Dopo una prima annualità dedicata all’avvio del progetto, alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione di attività divulgative ed esperienziali, ora i partner sono al lavoro per la seconda edizione, puntando al consolidamento delle attività già avviate e alla creazione di nuove opportunità per il territorio. In questa fase il cuore del progetto si espande e diventa motore di tutto il territorio attraverso un lavoro costante di stimolazione e coinvolgimento del pubblico che, partendo dalla Cabina di Regia del progetto, si estende agli “HUB”, che rappresentato “il fare” del progetto e sono i luoghi, disseminati sul territorio, che raccontano e fanno sperimentare il paesaggio della lana sia attraverso attività dirette, sia attraverso il coinvolgimento di altre realtà di riferimento, e si consolida con l’inserimento di Viaggi e Miraggi, nuovo partner da quest’anno.

Il progetto Woolscape è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Per informazioni: www.woolscape.it ; info@woolscape.it ; Social @woolscapebiella