“SportivaMente” torna a Busto Arsizio per due giorni di sport e cultura

Venerdì 8 e sabato 9 settembre sport e cultura saranno i protagonisti della seconda edizione di “SportivaMente - il festival dei libri sportivi”. Location d’eccellenza di questo importante evento sarà Busto Arsizio, Città Europea dello Sport 2023 in cui appassionati, scrittori e atleti si incontreranno per condividere storie ed esperienze. La partecipazione all’evento è aperta e gratuita, con posti a sedere, offerta alla cittadinanza dai partner e dagli sponsor del progetto.

DOVE E QUANDO

L’appuntamento con “SportivaMente - il Festival dei libri sportivi” è in Piazza San Giovanni, nel cuore di Busto Arsizio, venerdì 8 e sabato 9 settembre con l’anticipazione online di Correre per un respiro da parte di Rachele Somaschini (pilota di rally e istruttrice di guida sicura, nonché testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica).

Ecco l’agenda dettagliata dei due giorni di Festival:

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

ore 16.00 - Volevo solo fare la calciatrice di Alice Pignagnoli (portiere di calcio e giovane mamma);

ore 17.00 - I vagamondi. Scrittori in bicicletta di Claudio Gregori (giornalista e scrittore);

ore 18.00 - Il tunnel perfetto di Dario Costa (pilota, primo italiano a qualificarsi, gareggiare e vincere nella Red Bull Air Race) con Biagio D’Angelo;

ore 19.00 - Volare libero di Gianluca Pagliuca (ex portiere di calcio e opinionista) con Federico Calabrese;

ore 21.00 - Tennispedia, spettacolo del comico Gene Gnocchi.

SABATO 9 SETTEMBRE:

ore 16.00 - Karl-Heinz Rummenigge. Kalle di Filippo Grassia (giornalista, opinionista per Radio Rai1);

ore 17.00 - Per Gianni Brera–l’Arcimatto di Adalberto Scemma (docente universitario e scrittore) con Alberto Brambilla (giornalista e scrittore);

ore 18.00 - Volevo fare l’arbitro di Federico Marchi (giornalista e direttore nazionale della comunicazione dell’associazione italiana arbitri);

ore 19.00 - Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda di Cristopher Goldman Ward (architetto e amico di infanzia della leggenda del basket Kobe Bryant).

ORGANIZZAZIONE, PARTNER E SPONSOR

“SportivaMente - il Festival dei libri sportivi” è un’iniziativa di Associazione Culturale Territori con Associazione culturale CUADRI e del Gruppo Editoriale MoreNews, di cui fanno parte i giornali del territorio InformazioneOnline.it, VareseNoi.it, IlSaronno.it e LuinoNotizie.it.

L’evento ha il patrocinio di Camera di Commercio di Varese/Varese Sport Commission, Comune di Busto Arsizio, Coni Lombardia, Sport e Salute e Panathlon Club La Malpensa.

Il Festival dei libri sportivi è realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Varese/Varese Sport Commission e di Confindustria Varese, a cui si aggiungono gli sponsor G&G Paglini e Alfonso Cassarino Team RE/MAX Olgiate Olona.

Preziosa e necessaria infine la collaborazione con le case editrici Baldini & Castoldi, De Ferrari, Gallucci, Kenness, Minerva, Pendragon, ZEROTRE, 66th and 2nd3.

Potete trovare tutte le informazioni del Festival sul sito www.festivaldeilibrisportivi.it.