Biella Motor Team, dopo la pausa estiva si torna in pista con il Città di Torino

Terminata la pausa estiva, per la scuderia Biella Motor Team è il momento di tornare in gara. Lo farà in una delle gare dal maggior blasone nel panorama piemontese, il Rally Città di Torino in programma tra venerdì 1 e sabato 2 settembre con il percorso che si snoda, come tradizione, fra le valli di Susa e di Lanzo ed il capoluogo subalpino che ospiterà l’arrivo nella centrale piazza San Carlo.

La scuderia presieduta da Claudio Bergo presenta al via della gara torinese i gemelli Giovanni ed Elio Baldi con la loro Fiat Ritmo Abarth 130 TC iscritta in classe A7 con il numero 37 e la Citroën Saxo Kit di classe K10 di Corrado Noussan e Marco Scaramuzza che avranno, invece, il numero di gara 49. Al venerdì sono previste le verifiche di vetture ed equipaggi, partenza sabato alle 8,01 da Givoletto (TO) ed arrivo a Torino alle 18,01 dopo sei prove speciali.