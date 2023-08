Qualità dell’aria a scuola, a Borriana Fratelli d’Italia interroga

In relazione al bando della Regione Piemonte relativo all’ installazione di strumenti che garantiscono il ricambio d’aria, filtrazione di particolato e abbattimento della carica dei patogeni, abbattimento degli inquinanti chimici negli ambienti scolastici, a Borriana il gruppo consiliare di minoranza di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione a sindaco ed assessore competente.

Questo il testo dell'interrogazione: “Premesso che la Regione Piemonte, in misura sperimentale, per il miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti scolastici, attraverso l’installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzata al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha promosso questo bando, chiediamo se negli ambienti scolastici delle nostre scuole sono raggiunti gli standard minimi. In caso di risposta negativa si chiede l’attivazione urgente da parte dell’Amministrazione, per poter partecipare al bando".