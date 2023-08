Commercio, arriva la “borsa parlante” per diffondere la cultura e gli eventi di Cossato FOTO e VIDEO

Diffondere la cultura e gli eventi del territorio tramite una “borsa parlante”, totalmente innovativa e riciclabile al 100 per cento. È l'obiettivo di “La shopper che parla”, il progetto di markenting territoriale presentato nella giornata di ieri, 28 agosto, a Cossato e finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio.

È una novità assoluta in Italia e in Piemonte che si rivolge a tutte le fasce della popolazione; in particolar modo, giovani e adolescenti, con l'utilizzo di nuovi strumenti digitali. A essere coinvolti nell'iniziativa anche i commercianti del paese: in fase di acquisto, infatti, il negoziante omaggia il cliente di una borsa speciale, realizzata con materiale riciclato, da utilizzare più volte per lo shopping quotidiano. Su di essa è impresso un QR Code dinamico e, una volta puntato il proprio smartphone, sarà possibile ascoltare il podcast di Cossato.

Ogni mese, infatti, verrà raccontata a episodi la storia del paese attraverso l'intervista di un oggetto simbolo: 5 minuti di narrazione, con sottofondo musicale e la voce della cantante Valentina Mey. Per questo mese è stato scelto come protagonista lo storico semaforo del centro; nel prossimo saranno le scale della scuola Leonardo da Vinci, con un occhio particolare al linguaggio dei segni. Ogni puntata è anche disponibile su Spotify.

La “borsa parlante” (ad oggi sono 1500, in fase di distribuzione) è anche strumento di comunicazione: saranno, infatti, elencati tutti gli eventi del mese, in programma a Cossato. Dai concerti alle mostre culturali e molto altro ancora. In cambio della borsa, il cliente dovrà compilare un questionario sulle abitudini di vita e i consumi dei cittadini.

Di seguito le interviste realizzate dal direttore di Newsbiella.it Mauro Benedetti: a parlare il sindaco Enrico Moggio, l'assessore al Commercio Sonia Borin e la manager di distretto Paola Fini, ideatrice del progetto.