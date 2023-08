Note di Speranza dalle Favelas: "Neojiba, la Musica che Cambia Vite".

Nel mondo tumultuoso della musica e della società, sorge un faro di innovazione e ispirazione: il Peace Orchestra Project. Questo audace programma è fondato su valori intrinseci di integrazione sociale e progresso culturale e impiega la potente lingua della musica classica, per tessere un messaggio di pace e solidarietà.

Al centro di questa sinfonia di cambiamento si staglia il giovane concertista biellese, Federico Gad Crema, il genio dietro l'obiettivo principale del progetto: ridisegnare il ruolo dell'orchestra sinfonica, trasformandola in una piattaforma per il progresso sociale, l'armonia e l'integrazione comunitaria. Il potentissimo linguaggio della musica diventa il medium attraverso cui le barriere si dissolvono, la divisione si trasforma in connessione e le storie si intrecciano in un'unica melodia di umanità.

Tuttavia, le luci dei riflettori nascondono un duro percorso. Costruire un progetto che unisca la musica al cambiamento sociale è un'impresa titanica. Le montagne burocratiche e le sfide finanziarie possono facilmente disperdere anche i sognatori più tenaci. Eppure, sono proprio i programmi nati in contesti complessi a guadagnare risonanza mondiale come icone di cambiamento. La resilienza in mezzo alle difficoltà, fa emergere la luce della speranza.

Nella prima edizione di questa avventura, siamo orgogliosi di presentare una partnership di eccellenza: il progetto umanitario Neojiba e l'acclamata Orchestra Giovanile Italiana. Ma è Neojiba, fondato dal visionario musicista e imprenditore Ricardo Castro nella sua città natale brasiliana, che si distingue per un'attenzione particolare. Il programma, nato per promuovere lo sviluppo sociale e l'integrazione dei giovani, in particolare di quelli nelle favelas, attraverso l'insegnamento e la pratica musicale collettiva, è un faro di speranza.

Dal suo inizio nel 2007, le orchestre dei ventidue centri Neojiba hanno incantato oltre 830.000 spettatori con oltre 1.600 concerti, offrendo un'alternativa alle strade difficili delle favelas. L'Orchestra Giovanile di Neojiba ha oltrepassato i confini nazionali, portando l'arte brasiliana in Europa e in tutto il mondo attraverso sette tournée internazionali e oltre 300 concerti, raggiungendo un pubblico di 480.000 persone.

Questo progetto dimostra che dalla polvere delle favelas può emergere un'armonia di speranza, attraverso le note magiche della musica. Neojiba e Peace Orchestra Project sono catalizzatori di un cambiamento che parte dalle profonde radici delle comunità svantaggiate, dimostrando che l'arte può risvegliare il potenziale dormiente e rafforzare il tessuto sociale. In questo tumulto di suoni e storie, il messaggio è chiaro: la musica può trasformare e unire, creando una sinfonia di speranza nelle strade delle favelas e oltre.