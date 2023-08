È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza l'uomo di 36 anni, residente in Valle Elvo, fermato dai Carabinieri di Occhieppo Superiore per un controllo di routine. Aveva un tasso di circa 1,65.

Non solo: nel corso degli accertamenti, si è appurato che era in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.