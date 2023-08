Quando l'amore online è una truffa, la storia di una biellese: “Attenti al finto soldato che chiede soldi”

Spesso comincia tutto con un like sotto una foto del nostro profilo social, un commento particolare o una richiesta di amicizia. A volte, una frase romantica, qualche passione in comune o il modo gentile di rapportarsi sono sufficienti per convincerci della bontà dello “sconosciuto” che ci contatta sul web. Può sembrare l'inizio di un'amicizia, o di una frequentazione: invece è un tentativo di truffa online, messa in piedi con l'obiettivo di ingannare le povere vittime ed estorcere loro denaro. Un'esperienza spiacevole, capace di lasciare traumi e cicatrici indelebili, oltre agli inevitabili danni economici e morali che possono scaturire.

È il caso di una biellese di circa 60 anni che, nei mesi scorsi, ha avuto a che fare con un raggiro simile. Un giorno, infatti, viene contattata da un soldato di nazionalità americana, di stanza in Medio Oriente. È il classico “principe azzurro”: bello, cortese, affascinante, esperto di lingue e molto intraprendente. “Fin dalle prime battute ha dimostrato un notevole interesse nei mie confronti – racconta – Mi ha letteralmente tempestato di messaggi. Abbiamo trascorso ore a scrivere: mi ha parlato della guerra, del fatto che tra qualche mese sarebbe andato in pensione e che si sarebbe trasferito in Italia”.

Ma non si è limitato a questo. “Le poesie, i complimenti e le frasi d'amore erano all'ordine del giorno – sottolinea – Mi ha fatto la corte, non ero più abituata a simili attenzioni e premure. Forse, sapeva che da qualche anno ero rimasta vedova e non si è fatto alcuno scrupolo nell'ingannarmi". Lo scambio epistolare diventa sempre più frequente e non lascia adito ai sospetti del caso. “Non ho mai avuto dubbi ma, rivedendomi a posteriori, alcuni segnali erano forse evidenti circa la sua attendibilità – spiega - Ad esempio, non ho mai sentito la sua voce al telefono. E ancora: le foto presenti sul suo profilo non erano molte. In quel momento mi è sembrato strano ma non ci ho mai dato peso”.

Poi, un giorno, arriva una strana richiesta: “Mi dice che arriverà in Italia una cassetta, con all'interno alcuni suoi documenti, da inviare rapidamente negli Stati Uniti all'indirizzo dei suoi figli. Continua a dire che è importante ma vanno anticipate le spese di spedizione: una cifra che si aggira intorno ai 4.200 euro, con la promessa finale di restituire l'acconto quanto prima”. Segue una pausa, amara.... Poi il racconto riprende: “Dopo quelle parole, ho provato sensazioni diverse. Per lo più delusione, rabbia, paura. Mi sono sentita presa in giro, di fronte avevo un truffatore. Subito bloccato, senza alcuna esitazione. Sono stata male, lo ammetto: la delusione è stata immensa. Poi, convinta da amici e parenti, ho raccontato tutto alla Guardia di Finanza segnalando il profilo fake”.

I giorni passano, la speranza è quella di dimenticare tutto al più presto. Poi la “sua storia” arriva sulle tv nazionali, con i volti di altre vittime sullo schermo e un unico protagonista: il bel militare straniero con il suo pacco da spedire. “Purtroppo non ero sola – confida - Mi è davvero dispiaciuto ascoltare quei racconti. Qualcuna è caduta nel tranello e ha perduto i risparmi di una vita.”. Da qui, l'invito a “fare attenzione e di stare attenti quando si naviga su internet. E mai, ripeto, mai dare denaro al primo che passa”.