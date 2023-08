Polizia, controlli straordinari in Valle Elvo: 80 persone identificate, 2 sanzionate

Proseguono nel Biellese i servizi straordinari di ordine e pubblica sicurezza ad opera del personale della Polizia di Stato, su disposizione della Questura di Biella.

Gli interventi operativi si sono concentrati nella giornata di ieri, 29 agosto, nei comuni di Mongrando, Netro e Graglia. Nel corso di tali controlli, sono state identificate circa 80 persone e fermati 30 veicoli per gli accertamenti di rito. In particolare, in un paio di occasioni, sono stati sanzionati amministrativamente due utenti della strada per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.