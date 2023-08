Anziana in difficoltà a Occhieppo Inferiore, i Vigili del Fuoco la raggiungono con la scala (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Allarme in una palazzina di Occhieppo Inferiore per un'anziana donna, trovatasi in difficoltà all'interno del suo appartamento.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di soccorso: le squadre, infatti, sono salite al piano della pensionata con l'ausilio della scala italiana e hanno consentito il passaggio dei sanitari del 118 per l'assistenza del caso. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 30 agosto.