Brusco risveglio per una donna di circa 90 anni, finita sul pavimento della sua abitazione per cause da accertare.

L'allarme è scattato stamattina, intorno alle 6.30, a Chiavazza, nel comune di Biella. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, con l'ausilio dell'autoscala, hanno raggiunto la pensionata al terzo piano della palazzina e consentito il passaggio dei sanitari del 118. In seguito, l'anziana è stata visitata sul posto dal personale medico.