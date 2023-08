Oropa, tris di appuntamenti da non perdere per il weekend

Appuntamenti da non perdere a Oropa. Sabato 2 settembre, alle ore 15, visita guidata al Sacro Monte di Oropa, in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario.

Alle 20.30 il Santuario ospita l’evento “Il monumento al poeta: un racconto per Leonardo Bistolfi” uno degli appuntamenti della nona edizione di #fuoriluogo, il Festival letterario della Città di Biella che coinvolge più di 90 ospiti provenienti da tutta Italia per un totale di 54 eventi. Luca Scarlini e Alessandra Montanera condurranno i visitatori nel Cimitero Monumentale alla scoperta delle opere dell’artista Leonardo Bistolfi, che la vulgata critica definisce “il poeta della morte”. Un racconto che parte dalla vita dell’artista a Biella e narra un’arte che interpretò l’anima di un’epoca nella perfezione delle forme del marmo. Performance teatrale a cura di Opificiodellarte. Si raccomandano calzature sportive e torcia. Ritrovo al piazzale della Basilica Nuova. In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala Frassati, nel chiostro della Basilica Antica.

Domenica alle ore 11 visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario. Nel mese di settembre sabato e domenica alle 15, possibilità di salita sulla cupola della Basilica Superiore.