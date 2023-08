Domani ultimo giorno di scuola per il preside dell'Itis Marcianò, che va in pensione con 43 anni di carriera alle spalle

Ultimo giorno di scuola quello di domani, giovedì 31 agosto, come preside per Giovanni Marcianò. Dal 1 settembre il dirigente sarà in pensione.

Classe 1956, originario di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Giovanni Marcianò si era diplomato al liceo Scientifico “Avogadro” di Biella nel '76 e si era laureato in Lettere all’Università di Torino. Dopo anni tra impieghi come bibliotecario, docente al Vaglio Rubens, impiego all'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, 5 anni come ricercatore, quindi preside a Borgosesia, al Liceo musicale di Stresa e al Galileo Ferraris a Vercelli nel 2019 era stato nominato preside all'Itis, la scuola più grande del territorio. E qui è rimasto fino a oggi. Domani, giovedì 31 agosto, Marcianò lascerà la dirigenza dell'Itis per andare in pensione, con 43 anni di carriera alle spalle. Nella scuola di via Rosselli arriverà Tiziano Badà, che lascia il comprensivo Biella 2.

"Mi mancherà questa scuola - ha esordito Marcianò durante la conferenza stampa di saluti organizzata nella giornata di oggi mercoledì 30 agosto -, mi mancheranno i ragazzi con i quali ho potuto confrontarmi nuovamente durante il Covid, perchè sono potuto entrare con loro in classe online e seguirli mentre facevano lezione Sono però contento, perchè lascio una scuola dove proprio in questi giorni è nato un Gruppo culturale formato da personale in servizio, in quiescenza ed ex allievi, che ha come obiettivo quello di valorizzare la figura di Quintino Sella. E anche io continuerò a collaborare per portare avanti diverse iniziative che abbiamo già messo in calendario come Gruppo".