Armonia in Equilibrio, in arrivo lezioni mirate al mal di schiena. Per settembre attiva la promozione Open Week

Per tutto il mese di settembre sarà attiva la promozione Open Week. Lo staff di armonia in equilibrio vi invita ad una settimana di prova gratuita aperta a tutti coloro non conoscono il nostro centro, per visitarci e provare le nostre lezioni.

Novità per la stagione 2023-24 il corso di “Ginnastica Yogica per il Mal di Schiena” che si aggiunge al collaudatissimo corso di Ginnastica Posturale e completa il lavoro finalizzato alla prevenzione del mal di schiena. Protocolli che applicano le più innovative tecniche per risolvere patologie che interessano la colonna vertebrale riconducibili alla sedentarietà e alla scorretta postura. Riallineamento, mobilizzazione e stabilizzazione del rachide. Riduzione del dolore e dell’infiammazione. Lavoro sui recettori posturali, “Punti Marma”, “Sliding o flossing nerve”.

Un lavoro di prevenzione di tutto riguardo se consideriamo che 8 persone su 10 saranno soggette a soffrire di mal di schiena. Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Lezioni in Sede” o ”Lezioni Online” potrete conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte nel nostro Centro: Fitness, Acquagym , Benessere Olistico. La professionalità, il ricco palinsesto corsi e soprattutto i sorrisi, contraddistinguono da sempre le nostre attività. Possibilità di seguirci anche Online, un valore aggiunto che consente ai nostri allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse in diretta Zoom in tempo reale. Questo servizio sarà operativo per tutte le lezioni e si potrà sottoscrivere con quote dedicate o con uno dei nostri abbonamenti per le lezioni in sede.

Chi ancora non ci conosce potrà inoltre usufruire della promozione autunno: 3 mesi corsi All Inclusive a 100,00 euro che potrete attivare a partire dal mese agosto o settembre, o in alternativa potrete optare per uno dei pacchetti dedicati alle vostre esigenza. Non ci resta che invitarvi a conoscere il nostro Centro e conoscere i nostri programmi per una settimana di prova totalmente gratuita.

ASD Armonia in Equilibrio, le nostre giornate con più vitalità. www.armoniainequilibrio.com

Via Milano 54 a Vigliano Biellese.

Info 348-008 5486 info@armoniainequilibrio.com