Fratelli d'Italia, l'assessore Chiorino nominata responsabile nazionale del dipartimento lavoro e crisi aziendali

Da pochi giorni l’Assessore Regionale Elena Chiorino è al vertice del Dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia che si occupa di Lavoro e Crisi Aziendali. Un ruolo molto importante e delicato sia per le tematiche di competenza, sia perché gli argomenti riguardanti il lavoro sono al centro del dibattito politico e prioritari per il Governo guidato da Giorgia Meloni.

Riduzione del cuneo fiscale e delle aliquote Irpef, revisione della tassa dei fringe benefit, previsione di una detassazione Ires per le aziende che assumono donne con tre figli, rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono passi concreti e significativi del Governo Meloni nella costruzione di un sistema che favorisca cittadini e imprese, giovani e donne. “Un incarico di responsabilità per il quale ringrazio il Presidente Meloni e Fratelli d’Italia. Le tematiche del lavoro sono una priorità dell’agenda di Governo e sono sempre state un punto programmatico fondamentale di Fratelli d’Italia – dichiara l’assessore al lavoro Elena Chiorino - il Governo di Giorgia Meloni ha già segnato una svolta per la nostra Nazione e dobbiamo continuare in questa direzione. Il compito del Dipartimento è quello di contribuire a strutturare politiche che incrementino l'occupazione, agevolino lo sviluppo di competenze, valorizzino le professionalità e sostengano le imprese per favorirne la competitività. Con tutta la squadra di FDI e anche tramite un dialogo costante con tutti i possibili interlocutori siamo fin da subito al lavoro impegnati per restituire agli Italiani un mercato del lavoro all’altezza delle potenzialità della nostra Nazione”.

“Sono davvero lieto che l’Assessore Regionale Elena Chiorino sia stata nominata al vertice del Dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia che si occupa di Lavoro e crisi aziendali - commenta il Responsabile del Dipartimento Regionale Roberto Russo - un riconoscimento importante ad una persona seria e competente che in questi anni ha saputo, con visione e determinazione, rivoluzionare le politiche del lavoro in Piemonte. Sono inoltre estremamente soddisfatto della mia conferma a livello regionale perché premia il lavoro svolto in questi anni insieme all’Assessore Chiorino e ai referenti politici e tecnici delle varie province del Piemonte. Un mix di esperienze politiche e di competenze professionali che ci hanno permesso di svolgere al meglio il nostro compito che è quello di formulare, sulle tematiche di competenza, proposte e consigli ai nostri rappresentanti nelle istituzioni e supportarli nelle varie iniziative. Una su tutte, dato che è tema di stretta attualità, la battaglia vinta contro il reddito di cittadinanza, provvedimento anti educativo e antieconomico che è stato prontamente sostituito dal Governo Meloni con misure in grado sia di tutelare chi proprio non può lavorare, sia di mettere nelle condizioni di lavorare chi è abile e non è giusto che continui ad essere assistito. Le Academy di filiera, volute fortemente dall’Assessore Chiorino, sono ad esempio strumenti importantissimi per formare con efficacia molti lavoratori utili alle imprese piemontesi. Ringrazio, quindi, per la rinnovata fiducia il Coordinatore Regionale di Fdi Fabrizio Comba e i Vice Coordinatori Paolo Bongioanni e Federico Riboldi. Siamo inoltre lieti che al nostro Dipartimento siano state anche assegnate le deleghe all’Istruzione e alla Formazione Professionale, un ulteriore stimolo per un forte impegno su ambiti certamente sinergici al mondo del lavoro che ci consentiranno di coinvolgere nuove professionalità per affermare sempre di più la concreta linea politica di Fratelli d’Italia”.