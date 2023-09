Cambia ancora la viabilità a Biella con l'arrivo di Bolle di Malto

In occasione dell’evento denominato “Bolle di Malto”, a seguito dell’ordinanza n. 707.2023 con cui sono stati adottati provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nei giorni dal 31 agosto al 4 settembre 2023, considerata la necessità di integrare le prescrizioni della sopracitata ordinanza, è stata emanata una nuova ordinanza che dispone il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e mezzi di polizia, nella seguente area e periodo: a) via Cavour tratto tra piazza Martiri della Libertà e viale Cesare Battisti escluso b) via P. Micca tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e via Amendola esclusa dalle ore 20.00 alle ore 2.00 e comunque fino al completo deflusso del pubblico nei giorni di giovedì 31 agosto, venerdì 1 settembre, sabato 2 settembre, domenica 3 settembre e lunedì 4 settembre. Inoltre verrà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Belletti Bona tratto con percorrenza da via C. Zegna a via Cavour all’intersezione con via Cavour stessa dalle ore 20.00 alle ore 2.00 e comunque fino al completo deflusso del pubblico.

Infine verrà istituito il divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e di polizia e il conseguente doppio senso di marcia per gli aventi diritto in via Cerino Zegna nel tratto compreso tra via Mulattera e via P. Micca dalle ore 20.00 alle ore 2.00 e comunque fino al completo deflusso del pubblico.