Biella, al via lavori di allacci alla rete teleriscaldamento: cambia la viabilità

Per eseguire lavori di allacci alla rete teleriscaldamento per conto di Engie Reti Calore, da lunedì 4 settembre a sabato 30 settembre, sono state emanate diverse ordinanze che pongono limitazioni alla viabilità in alcune parti della città.

Nello specifico verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri nelle seguenti aree: via Mazzini 20 (tratto compreso tra via Losana e via Garibaldi); via Garibaldi (tratto compreso tra via Monte Mucrone e via Mazzini); via Monte Mucrone (tratto finale verso via Garibaldi) Inoltre verranno istituiti il divieto di accesso in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Mucrone e via Gramsci per chi percorre via Garibaldi con direzione nord-sud; la direzione obbligatoria a sinistra, per chi percorre via Mazzini con direzione da piazza Lamarmora a via Garibaldi all’intersezione con via Garibaldi; la direzione obbligatoria a destra in via Mazzini per chi percorre la via da via Losana a via Garibaldi, all’intersezione con via Garibaldi. Infine il divieto di transito in via Monte Mucrone all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi, con la possibilità di percorrere con doppio senso di marcia con la modalità del senso unico alternato la via Mucrone per i residenti e aventi diritto.

Il secondo lotto di lavori riguarda via Gramsci 7 (tratto compreso tra via Losana e via Colombo). Verrà istituito il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri e il divieto di accesso in via Gramsci, nel tratto tra via Colombo e via Losana per chi proviene da via XX Settembre con direzione est-ovest e il conseguente obbligo di svolta a sinistra in via Colombo stessa. Il terzo lotto concerne via Torino 69, dove verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri.

Infine sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori in via Puglie 3. La ditta che esegue i lavori dovrà predisporre adeguati percorsi alternativi e garantire uscita e ingresso dai passi carrai della zona. Se necessari saranno istituiti la temporanea sospensione della circolazione pedonale sui marciapiedi e attraversamenti pedonali e il limite di 30 km/h, con senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o movieri.