Una nuova sede per Miciolandia a Biella, l'inaugurazione il 30 settembre

Sarà più ampia e più funzionale, la nuova sede di Miciolandia a Biella, che sarà inaugurata il 30 settembre in via Sabadell.

A dare notizia del giorno dell'inaugurazione è Alberto Scicolone sui social: "Questa bellissima parete dipinta dall'artista Serena Muscas e' una delle chicche che troverete nella nuova sede di Miciolandia che inaugureremo il 30 settembre...ho voluto questo Ponte dell' Arcobaleno simbolo di unione tra noi e loro, qui e dopo...perché un gatto, un animale e' nella nostra vita e poi per sempre. Spero vi piaccia".

Tra le novità dei locali ci sarà la stanza delle Fusa, realizzata grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio: "pensata, creata, arredata e colorata in funzione di attività di socializzazione e per therapy con i gatti indirizzate a bambini con disturbo dello spettro autistico, disturbi specifici dell'apprendimento ed adulti con problematiche psichiatriche per i quali sia fondamentale l'attività con gli a...mici.". come conclude Scicolone.