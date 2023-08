Onde D'arte, artisti biellesi scrivono alla Provincia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono il curatore di Onde D'arte, un gruppo di artisti biellesi che operano nel territorio, con mille difficoltà e la quasi totale indifferenza delle istituzioni.

Premetto che questa mia lettera, non vuole avanzare nessuna polemica, ma semplicemente avere delle risposte, che, dalle prime mail inviate alla Provincia di Biella, non sono mai pervenute, in merito alla concessione del Cantinone, locale dove abbiamo già esposto in forma collettiva nelle occasioni de “Futurismo e finzione”, “La donna attraverso l'arte”, “E Note colorate”.

Ci rivolgiamo al Presidente Emanuele Ramella Pralungo, al fine di ottenere in uso questo locale che, come ripeto, ha già ospitato i nostri artisti.

Fiduciosi in una favorevole risposta del Presidente, lasciamo allo stesso il giudizio in merito a periodo e date, che, come da nostra richiesta, dovrebbero essere: venerdì installazione e inaugurazione; sabato mostra; domenica mostra, e liberazione dei locali in serata.

Sarà nostra cura l'ordine e la pulizia dei locali e tutta la pubblicità a mezzo di locandine e articoli sui vari giornali locali."