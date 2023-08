Ristrutturazione in via di arrivo alle medie di Occhieppo Inferiore

"Si va avanti a grandi passi come da programma presso la nostra scuola media perché gli interni devono esser pronti per la prima settimana di settembre. Lavori fatti anche con molta cura. Avanti a tutta forza". Queste sono le parole della sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca, che segue con attenzione la ristrutturazione dei locali.

"Dentro sarà tutto ultimato - spiega la sindaca - all'inizio della scuola. Abbiamo tinteggiato, isolato il soffitto, cambiato i pavimenti, i servizi igienici. Mancherà solo la vetrata all'ingresso nuova, che deve essere fatta su misura da una ditta veneta. Le misure sono state prese, poi una volta realizzata sarà posata quando non ci saranno i ragazzi a scuola".

Circa 610 mila euro il valore del progetto. "Mancherà all'appello la parte esterna dove faremo il cappotto - conclude la sindaca - . Solo nella parte più recente però. In quella vecchia dobbiamo aspettare il parere della soprintendenza. Poi cambieremo le port delle uscite di sicurezza in un secondo momento. Mi spiace solo che non saranno invece ultimati per settembre i lavori interni alla palestra. Mancano all'appello le porte che devono arrivare. Speriamo anche in questo caso di concludere il prima possibile".