Un settembre tra sport e generosità: gli appuntamenti del Fondo Edo Tempia

Si avvicinano giornate di sport e di solidarietà a Santhià: cinque eventi nel giro di una settimana, tra il 10 e il 15 settembre, avranno il doppio obiettivo di portare la gente in strada a fare attività fisica, di corsa o in bicicletta, ma anche yoga e di raccogliere donazioni per il Fondo Edo Tempia e le sue attività sul territorio. Si comincia domenica 10 alle 8 con yoga a cura dell'insegnante Jessica Garzin nel piccolo anfiteatro del parco Jacopo Durandi.

Alle 10 partirà la staffetta a coppie sempre al parco Jacopo Durandi in cui più giri si faranno più sarà alta l’offerta che lo sponsor principale Entsorgafin garantirà ai programmi di prevenzione, cura e assistenza ai malati di cancro. Alle 11 prenderà il via una sfida tra due ultra maratoneti che correranno per trenta minuti. Gli spettatori e sostenitori potranno provare a indovinare i chilometri effettuati. Chi centrerà il risultato vincerà un premio.

Nel pomeriggio sempre di domenica 10 tutti in bicicletta per “Santhià che pedala”, replica della manifestazione che poche settimane fa ha raccolto un centinaio di persone per una passeggiata in gruppo per le vie della città. Si chiude venerdì 15 con “Corri per la vita”, una non competitiva a passo libero di cinque chilometri con partenza e arrivo in piazza Zapelloni. In cabina di regia c’è Angelo Cappuccio, il volontario del Fondo che coordina le attività sportive, insieme a Stefano Cavagnetto e a tutto lo staff di volontarie e volontari della sede santhiatese. L’appello è rivolto a tutte e a tutti, per trascorrere qualche ora in allegria e all’insegna della generosità. La staffetta a coppie, alla seconda edizione, è tra i cinque appuntamenti quello che richiede più allenamento: si correrà attorno a un anello nel parco Jacopo Durandi. Ogni coppia avrà un’ora di tempo per percorrere più giri possibile. Più strada i concorrenti riusciranno a coprire, più crescerà la donazione al Fondo Edo Tempia che potrà essere implementata dalle offerte di chi verrà al parco a fare il tifo.

Si comincia alle 10. Alle 15 spazio alle biciclette: “Santhià che pedala” parte alle 16 da piazza Giovanni XXIII, davanti alle scuole medie. Qui si tornerà dopo un giro di un paio d’ore attorno alle vie della città, a passo libero e senza particolari difficoltà perché sia adatto a tutti. Alle 18, al ritorno, i partecipanti saranno attesi da un ricco ristoro. Venerdì 15 settembre si torna a correre, anche in questo caso con una formula già provata l’anno scorso. Ci si potrà iscrivere dalle 17 in piazza Zapelloni al costo di 5 euro ridotti a 2 per ragazze e ragazzi con meno di 14 anni. Alle 19,45 parte il minigiro Memorial Cravero per bambini fino a 10 anni, per i quali la partecipazione è gratuita, mentre alle 20 prenderà il via la non competitiva di 5 chilometri per chi corre e 2.5 per chi cammina, con arrivo posto nuovamente in piazza Zapelloni.