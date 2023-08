Open Day del Team Volley al Palasport di Lessona

Sabato 2 settembre a Lessona sarà una giornata di sport, inclusione e divertimento.

A partire dalle 16.30, lo staff del TeamVolley sarà a disposizione di tutti i piccoli giocatori che vorranno imparare le basi della pallavolo.

L'Open Day si terrà al Palasport di Lessona (via per Masserano) e sarà aperto a tutti i bambini a partire dai 6 anni per il Minivolley, e per le ragazze delle categorie d'età Under12, -13 e -14.A curare gli allenamenti, il coach della Serie B2 nazionale Fabrizio Preziosa, capitan Alessia Diego e i tecnici Ivan Turcich e Marco Allorto.