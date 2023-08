Golf, alle Betulle il Reply Under 16 Championship

Tutto è pronto al GC Biella Le Betulle dove oggi, martedì 29 agosto, dalle 7,30 scatterà la 16esima edizione del Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy.

In campo ci saranno 144 giocatori (su oltre 170 richieste) a rappresentare ben 19 nazioni: Italia, Inghilterra, Svizzera, Rep. Ceca, Belgio, Irlanda, Sudafrica, Norvegia, Olanda, Germania, Francia, Giappone, Polonia, Svezia, Slovacchia, Galles, Austria, Danimarca e Scozia.

Una prova campo bagnata da qualche temporale (ma nel resto della settimana è previsto bel temo) ha fatto da preludio alla gara. Le notizie giunte dagli USA, dove il norvegese Viktor Hovland (30° nel 2013 a Biella e 4° nel world ranking), ha appena conquistato i 18 milioni di premio riservati al vincitore della FedEx Cup, hanno acceso le speranze dei giovani talenti arrivati a Magnano.

Sempre più elevato il livello tecnico certificato dalla presenza di un centinaio di giocatori con handicap inferiore allo “0”.

Capeggiano l’entry list degli stranieri i britannici Ben Bolton (che vanta già 3 vittorie in stagione) e Cameron Mukherjee (2° nel prestigioso McGregor Trophy 2023) entrambi con hcp -5, seguiti dallo svizzero Yannick Beeli (hcp -4,4, a segno nello Scottish U. 16), dal ceco Roman Pivoda (hcp -4), dal belga Hugo Duquaine (hcp -4), dall’altro elvetico Miles Wennestam (hcp -3.9) e dall’irlandese John Doyle (hcp -3.7). Immancabile la presenza del team sudafricano, che come ogni anno partecipa al campionato con i migliori giocatori della categoria per andare a caccia del quarto titolo, dopo i successi ottenuti nel passato da: Haydn Porteous, Martin Vorster e Amilkar Bhana (campioni rispettivamente nel 2008, 2017 e 2019).

La squadra degli eredi di Ernie Els sarà composta da: Bryan Newman (hcp -3,5), Roelof Craig (hcp -3,4), Johndre Ludick (hcp -2,5) e Weber Benjamin (hcp -1,2). Da segnalare per la prima volta la presenza di un portacolori del Giappone: Riki Matsumoto (hcp -2,6) tesserato per il Royal Waterloo.

Guida invece la numerosa e competitiva schiera di azzurrini (dall’ordine di merito nazionale) Luca Rimauro (hcp -4,6, Monticello) seguito da Bruno Frontero (hcp -3,3, Royal Park Roveri) e Federico Randazzo (hcp -3,3, Sicilia's Picciolo) rispettivamente 7° e 6° nel 2022, poi il milanese Carlo Melgrati (hcp -3,5 , Milano ) e il romano Giampaolo Gagliardi (hcp -2,1, Olgiata). Nella scorsa edizione si impose l’azzurro Giovanni Binaghi (firmando l’ottava vittoria italiana nella manifestazione). Il Reply Italian International Under 16 Championships si è costruito negli anni una solida tradizione di rivelatore di nuovi talenti, e la lista di chi è passato da questa gara per poi spiccare il volo nei tour professionistici si allunga anno dopo anno.

Su tutti, oltre al già citato Hovland, spicca l’inglese Matthew Fitzpatrick (15° a Biella nel 2010 e attualmente n° 8 del mondo), che ha vinto nel 2022 lo US Open. Il campionato che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, prevede la disputa di 72 buche stroke-play con taglio dopo i primi due giri.

I primi 42 della classifica più gli eventuali pari merito parteciperanno alle 36 buche finali che si disputeranno nella giornata conclusiva di giovedì 31 agosto.

In palio oltre al titolo individuale ci sarà anche il Nations’Trophy (con l’Italia campione uscente) che verrà assegnato alla fine della seconda giornata tenendo conto dei migliori 2 score su 3 di ogni giro. La manifestazione è dedicata a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro tragicamente scomparso nel luglio del 2015. Teodoro era molto legato ai campionati avendoli giocati ben quattro volte, migliorando di anno in anno la sua prestazione sino a raggiungere il podio nel 2013 (3°) e il successo nel 2014 con una performance che lasciò pochissimo spazio agli avversari.

Partner dell'evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Un must del Campionato è il sistema live scoring che consente aggiornamenti in tempo reale dei risultati del torneo. Per seguire i risultati in diretta della gara di tutti i partecipanti gli interessati non dovranno far altro che collegarsi al sito del G.C.Biella ( www.golfclubbiella.it ).

Aggiornamenti sulla manifestazione saranno visibili sulla pagina Facebook del Golf Club Biella Le Betulle. Per chi vorrà seguirlo dal vivo potrà recarsi al Golf Club Biella di Magnano (ingresso libero) che si trova sulla statale che collega Biella ad Ivrea.