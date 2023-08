Biella, ecco le misure viabilistiche per le manifestazioni sportive di Biella Next

In occasione dell’attività di promozione sportiva richiesta da “Biella Next” prevista sabato 2 e 9 settembre 2023, è stata emessa un’ordinanza che istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto residenti in uscita e in ingresso dai passi carrai e mezzi di soccorso in emergenza, in piazza Santa Marta, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 di sabato 2 settembre e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sabato 9 settembre 2023.