Circolo Pd Cossato, Euro 5: "Varrebbe la pena di essere coerenti e non firmare l'ordinanza di blocco"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi si parla parecchio del blocco dei veicoli Diesel Euro 5 in arrivo. Segue quello del 2021 relativo al blocco degli Euro 4, il tutto previsto dall’Accordo per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano approvato nel 2017, sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sono trascorsi quindi 6 anni da quando le Regioni padane, tutte e a prescindere dal colore politico, hanno sottoscritto questo accordo e lo hanno tradotto in provvedimenti che a cascata hanno interessato i comuni.

Di più, è dal 2008 (15 anni!) che l’Unione Europea ha approvato una direttiva che stabilisce all’art. 23 che “se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile”.

Intendiamoci. Se blocchi la mobilità dei diesel Euro 5, ma nel frattempo non hai fatto un accidenti di niente per:

- aumentare il trasporto locale a basso costo

- aumentare il trasporto ferroviario

- aumentare le ciclabili ben fatte

- aiutare chi i soldi per una macchina nuova non li ha

- educare al trasporto sostenibile allora stai soltanto facendo un torto a chi non può adeguarsi (non a chi non vuole, quelli pagano la app).

La transizione ecologica è necessaria, ma non possono pagarla i più deboli. Questo deve essere chiaro. Ci sembra però veramente indecente la commedia di questi giorni di alcuni sindaci che da un lato non firmano il blocco dando la colpa “all’Europa cattiva”, o di altri che si limitano a firmare alzando le braccia (tanto poi i controlli non si sa se si faranno, e se anche fosse, la multa la pagano gli altri). Non consola nemmeno la possibilità di utilizzare lo strumento Move-In, che se da un lato monitora i mezzi inquinanti, dall’altro sembra dire “se paghi, puoi inquinare un pochino”.

Il blocco dei Diesel Euro 5 senza aver fatto nulla per la mobilità sostenibile e il contrasto all'inquinamento è iniquo. Vero. Però non è "L'Europa" che doveva agire in 15 anni per abbattere i livelli di inquinanti, promuovere il trasporto locale, le ciclabili, le politiche ambientali e mettere in campo aiuti per chi non ha i soldi per comprare auto meno inquinanti eh. Dovevano farlo lo Stato e le Regioni. E i Comuni, per quanto possibile. Giriamoci intorno quanto vogliamo, ma sappiamo che non lo hanno fatto, pur sapendo dal 2008 cosa dovevano fare e pur sapendo dal 2017 che i blocchi sarebbero arrivati. Per cui le sparate contro l'Europa cattiva anche no, eh! Hanno lo stesso odore di chi l'ha fatta nei pantaloni e dà la colpa al vicino della puzza…

Ci chiediamo dunque cosa abbiano fatto alcuni sindaci di centro destra che gridano al complotto UE da un lato, o che supinamente si accingono a firmare il blocco, per promuovere una mobilità sostenibile… hanno difeso il trasporto locale? Hanno battuto i pugni da azionisti di ATAP per avere più linee? Hanno tutelato servizi come il taxi-navetta che anni fa a Cossato permetteva a molti anziani di chiamare un mini van per andare anche solo al mercato? Hanno agevolato chi va in bici? Hanno progettato nuove ciclabili sicure? Hanno aumentato i mezzi pubblici in città? Hanno chiesto a Regione e Stato di aiutare chi una nuova auto meno inquinante semplicemente non se la può permettere e deve comunque lavorare e muoversi? Non ricordiamo interventi del genere, ad esempio, da parte del sindaco Moggio.

Ecco, se la risposta a queste domande è quella che temiamo, allora forse varrebbe la pena di essere coerenti. Provocatori, anche. Non firmiamola nemmeno, l’ordinanza di blocco. Glielo chiediamo, se serve scriveremo anche una mozione per chiederglielo. Tanto avrà il valore della carta straccia, come l’impegno ambientale di qualcuno negli ultimi 15 anni".