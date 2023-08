"Passione & Ragione" di Daniele Basso in anteprima al Borderline Arte Festival a Varallo

L'artista biellese Daniele Basso esporrà in anteprima l’opera “Passione & Ragione” venerdì 1° settembre 2023 in piazza dei Tribunali nel sito Unesco del Sacro Monte di Varallo.

L'appuntamento è alle 9 in occasione dell’inaugurazione di Borderline Arte Festival, nato da un gruppo di volontari per promuovere le attività artistiche contemporanee. L'evento coinvolge diversi curatori e decine di artisti, e che si srotola per i luoghi simbolo del territorio di Varallo, trasformandoli in un vero e proprio museo diffuso.

L’opera di Daniele Basso, si propone come simbolo della trasformazione quale gesto supremo di affermazione della vita. Una fatica che restituisce gioia e significato, alla rincorsa dell’immortalità! Rimarrà in esposizione nel Piazzale dei Tribunali fino al 31 ottobre 2023.