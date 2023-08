Enrico Frandino, il poeta dell'anima, sarà su "Radio Tv Roma" come ospite fisso di "A casa di Amici" , trasmissione del mattino nella quale si parlerà di attualità musica, sport , cultura, libri e news letterarie.

"Sono molto felice di questa opportunità che mi viene data di essere testimone del Made in Biella in Italia, e di far conoscere la nostra cultura e il nostro territorio", commenta Frandino.