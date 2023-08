In occasione della manifestazione denominata “#fuoriluogo - Festival letterario della Città di Biella” in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, in piazza Deagostini, nella parte della piazza a nord, prospiciente Piazza Curiel dalle ore 10.00 del 31 agosto alle ore 24.00 di domenica 3 settembre 2023.