Dal Nord Ovest - In salvo capre e pecore bloccate nelle acque del torrente Strona

Ieri mattina, poco prima delle 9.00, i vigili del fuoco del comando di Verbania sono intervenuti per soccorrere un gregge di ovini e caprini rimasti isolati per l'improvviso innalzamento delle acque a causa della pioggia, in mezzo alla corrente del torrente Strona alla base del pilone del ponte lungo la Strada Provinciale 29, al confine tra i comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro.

Tre le squadre di vigili del fuoco intervenute, una con autogrù e una con personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale. Due operatori hanno raggiunto il gruppo animali calandosi dal ponte utilizzando speciali attrezzature di sicurezza in dotazione. Hanno proceduto ad imbragare una per volta le 13 capre e 2 pecore che sono poi state riportate al piano strada utilizzando l'autogrù e riconsegnate in buone condizioni ai proprietari, che le hanno prese in custodia.

Un piccolo gruppo invece ha guadagnato la riva, scappando ed affrontando a fatica le acque tumultuose del rio Strona. In posto anche i carabinieri, i carabinieri forestali, la polizia locale e Anas per gestire la viabilità.