Allertati dal 118, chiamato a sua volta per soccorrere una persona, un’anziana signora che si era sentita male a Cuneo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, martedì 29 agosto.

Il personale medico, infatti, giunto sul posto non riusciva ad entrare nell’appartamento della signora che, probabilmente, si era chiusa dentro per la nottata. Una volta aperta la porta, purtroppo, non si è potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna.