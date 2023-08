Mongrando, incidente tra due auto alla rotonda di via Monte Mucrone: una donna in ospedale (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 6 di ieri mattina, 28 agosto, alla rotonda di via Monte Mucrone, a Mongrando.

A rimanere coinvolte due auto guidate da un 55enne di Zubiena e un 56enne del paese. Insieme a quest'ultimo era presente una passeggera, una donna di 52 anni, portata in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.