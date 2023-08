Candelo, il sindaco Gelone annuncia: “In arrivo Memorial in onore di Luigino Ugazio”

“Stiamo organizzando un Memorial in onore di Luigino Ugazio”. A scriverlo, poco fa, sui propri canali social, il sindaco di Candelo Paolo Gelone. Ugazio, scomparso a 71 anni il 2 aprile 2022, era uno stimato e apprezzato docente biellese (Leggi anche: Candelo piange la morte del prof. Ugazio, il ricordo del sindaco: “Punto di riferimento dello sport”).

“Sarebbe meraviglioso che tutti lo ricordassimo cercando e condividendo foto e video che conserviamo di lui e che verranno proiettate in quell'occasione – spiega Gelone - Non teniamo i ricordi nei cassetti: condividiamoli, portiamoli nei cuori di chi lo ama e che per sempre vorrà bene ad una persona come Luigino, che ha fatto così tanto per Candelo per così tante persone, in così tanti ruoli come sport, insegnamento, associazionismo, amministrazione, commerciante. Luigi era per me un grande amico e a questo momento in sua memoria tengo particolarmente, ma la verità è che è stato amico di tutti noi, di tutta la nostra comunità, tanto che il suo sorriso e il suo spirito è e resterà nei nostri cuori: tutta Candelo può essere partecipe e protagonista nel ricordo di un grande cittadino. Invito tutti a contribuire alla ricerca. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare al suo ricordo. Per info: ufficiocultura@comunedicandelo.it o 0152534118”.