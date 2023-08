Biella, crolla il tetto di un garage: allarme in via Carso (foto di newsbiella.it)

Rilievi in corso circa il crollo del tetto di un garage, avvenuto in via Carso, a Biella. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, 29 agosto: sul posto i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso. Sembra che non ci fosse nulla all'interno del box.