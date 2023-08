Biella, il Comune torna ad assumere: in pubblicazione alcuni avvisi di mobilità

Il Comune di Biella ha pubblicato alcuni avvisi di procedure mobilità. In particolare: avviso di esperimento procedura mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile; area degli istruttori (scadenza 7 settembre 2023); avviso di esperimento procedura mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di specialista in attività amministrative e contabili; area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (scadenza 7 settembre 2023); avviso di esperimento procedura mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di specialista dell’area tecnica – area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (scadenza 7 settembre 2023); avviso di esperimento della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di dirigente – area amministrativo contabile da assegnare al settore 3-servizi alla collettività, cultura ed eventi” (scadenza 27 settembre 2023).

Per prendere visione dei bandi cliccare al seguente link:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Biella, Via Tripoli 48, negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 8.30 – 12.30 e dalle 14.15 alle 16.00, tel. 015/3507282, oppure visitare il sito www.comune.biella.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.