Gattopoli, a Biella una festa per i gattini di strada

Domenica 10 settembre dalle 16 in poi le volontarie di Gattopoli vi invitano a passare un pomeriggio in compagnia nel cortile della sede.

“Nonostante la situazione difficile, si tira avanti e si cerca di fare di tutto per trovare i fondi necessari, perché cominciano ad abbassarsi le temperature e abbiamo bisogno di raccogliere fondi per il pellet, dovendo scaldare la struttura quest’inverno – spiegano - Proprio per fronteggiare i mesi freddi, domenica 10 settembre dalle 16 alle 19 ci sarà una festa in cortile nella sede di Gattopoli (Via Felice Piacenza 1, Biella - dietro a Palazzo Boglietti) con una gustosa merenda sinoira e le porte dell’associazione saranno aperte durante tutto l’evento per permettere ai partecipanti di fare due coccole ai mici ospitati. Ci si potrà godere un dissetante aperitivo e ascoltare musica dal vivo. Per info 328 85 87 460”.